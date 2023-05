Während Hostert-Folschette nach dem nächsten Meistertitel greift, muss der Herausforderer seine Wunden lecken. Die Entscheidung könnte am Sonntag fallen.

Tischtennis

Heimstarke Howalder hoffen auf eine Überraschung

Jan MORAWSKI Während Hostert-Folschette nach dem nächsten Meistertitel greift, muss der Herausforderer seine Wunden lecken. Die Entscheidung könnte am Sonntag fallen.

Der DT Hostert-Folschette steht dicht vor der Titelverteidigung in der Tischtennis-Meisterschaft. Nach dem 5:0-Sieg im ersten Finalspiel gegen Howald will die Mannschaft schon am Sonntag alles klarmachen. „Unser Matchplan ist voll und ganz aufgegangen. Wir wollten von Anfang an zeigen, wer Chef im Ring ist“, erklärt Hosterts Kevin Kubica. „Das hat ganz gut geklappt.“

Nach dem souveränen Erfolg im Heimspiel muss der Favorit nun auswärts antreten. Die Partie beginnt am Sonntag um 14.30 Uhr auf dem Holleschbierg. „Wir wollen den Meistertitel nun mit nach Hause nehmen. Doch das wird nur mit einer konzentrierten und gut vorbereiteten Einstellung und Leistung möglich sein“, sagt Kubica.

Gleb Shamruk bekam den Vorzug vor Mats Sandell. Foto: Stéphane Guillaume

Die Herausforderer hingegen müssen bis dahin ihre Wunden geleckt haben. Wie schon im Halbfinale gegen Berburg setzt Howald auf seine Heimstärke. „Wir müssen uns allesamt deutlich steigern, um eine Chance zu haben“, erklärt Kapitän Marc Dielissen. „Und wir wissen, dass es eine ganz harte Nuss werden wird.“ Falls den Hausherren eine Überraschung gelingt, käme es eine Woche später zum Entscheidungsspiel.

Die "beste Generation" scharrt mit den Hufen Die FLTT-Männer treten in der EM-Qualifikation mit einem weiteren Neuling an. Er ist einer von vier jungen Spielern, die Hoffnung für die Zukunft machen.

Während sich die Howalder Mannschaft von allein aufstellt, hat Hostert-Folschette personelle Optionen. Am Dienstag spielte der Belarusse Gleb Shamruk anstelle des Schweden Mats Sandell. Ob dies im Rückspiel auch so sein wird, will das Team kurzfristig entscheiden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.