(PJ/jan) - Im Spitzenspiel des vierten Spieltags in der Handball-Nationaldivision setzte sich der gastgebende HB Düdelingen mit 30:28 gegen Käerjeng durch.

In der ausgeglichenen und intensiv geführten ersten Hälfte konnte sich keine der beiden Mannschaften entscheidende Vorteile herausspielen. Die Hausherren hatten den besseren Start und lagen zunächst bis zur 14. Minute stets in Führung. Beim HBD traf Wirtz in dieser Phase fast nach Belieben und auf Torwart Herrmann war Verlass. Käerjeng hielt in dem umkämpften und spannenden Duell den Anschluss und führte beim Seitenwechsel mit 14:13.

Auch nach der Pause wechselten sich beide Teams in der Führung ab. Als den Gästen Mitte der zweiten Hälfte ein 5:0-Lauf gelang, schien Käerjeng in der Erfolgsspur. Im Gegensatz zur Vorwoche bei der Niederlage in Berchem brach der HBD diesmal allerdings nicht ein. Die Gastgeber bewiesen Stehvermögen und setzten sich dank einer geschlossenen Teamleistung am Ende knapp, aber verdient durch.

Während das Spitzenspiel bis zum Ende packend war, ließ Titelverteidiger HB Esch gegen Diekirch keine Spannung aufkommen. Der Meister siegte mit 39:17. Im dritten Spiel am Samstagabend bezwang Petingen Schifflingen mit 25:20.





Resultate

Düdelingen - Käerjeng 30:28

Esch - Diekirch 39:17

Petingen - Schifflingen 25:20