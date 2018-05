Nach dem Abstieg in die Nationale 2 hofft Heffingen in der nächsten Saison auf den direkten Wiederaufstieg. Mit Tim Schmit kehrt ein ehemaliger Leistungsträger zurück, zudem wurde ein neuer Trainer gefunden.

Heffingen verpflichtet Tim Schmit und neuen Coach

(kev/bob) - Nach Max Schmit kehrt nun auch dessen Bruder Tim Schmit zurück nach Heffingen. Der 23-Jährige spielte nur eine Saison bei Etzella, zuvor war er eine Spielzeit lang bei T71 aktiv. Die Düdelinger hatten ihn damals von seinem Heimatverein, zu dem er nun zurückkehrt, ausgeliehen.



Heffingen musste in der abgelaufenen Saison den Abstieg in die Nationale 2 hinnehmen, nun wurde zudem ein neuer Trainer gefunden, mit dem der direkte Wiederaufstieg geschafft werden soll.

Interessante Laufbahn



Der 45-jährige US-Amerikaner Stacey Nolan ersetzt Alexandre Pires, der künftig bei Amicale in der Verantwortung steht. Nolan war zuletzt bei den Panaceo Raiders Villach in der zweiten österreichischen Liga. Zuvor stand er bei mehreren Teams in Rumänien unter Vertrag und trainierte dort zudem von 2010 bis 2011 die Frauennationalmannschaft. Von 2012 bis 2013 war Nolan Co-Trainer bei den Pro Gotha Rockets in der deutschen ProA.

In der Nationale 2 kann der neue Coach nicht nur auf Max und Tim Schmit zählen, auch US-Amerikaner Denell Stephens wurde bereits verpflichtet.