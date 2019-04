Heffingen spielt in der kommenden Saison wieder in der Total League. Am Samstag siegten Denell Stephens und Co. in Hesperingen.

Heffingen steigt auf

Bob HEMMEN Heffingen spielt in der kommenden Saison wieder in der Total League. Am Samstag siegten Denell Stephens und Co. in Hesperingen.

In der Auf- und Abstiegsgruppe sind alle Entscheidungen gefallen. Nachdem bereits feststand, dass Contern in der kommenden Saison ins Oberhaus zurückkehrt, und Résidence und Kordall als Absteiger feststanden, hat jetzt auch Heffingen den Aufstieg perfekt gemacht.



In Hesperingen setzten sich Max Schmit und seine Teamkollegen gegen Telstar mit 82:62 durch.

Drei Spieltage vor Schluss ist Heffingen somit nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen.

Contern setzte sich mit 95:86 gegen die Musel Pikes durch, Résidence gewann gegen Kordall (97:92) und Arantia triumphierte gegen Zolver mit 91:87.