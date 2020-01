Der 15. Spieltag der Total League hatte es in sich: Sowohl im Abstiegskampf als auch im Kampf um die Plätze in der Titelgruppe konnten wichtige Ausrufezeichen gesetzt werden.

Heffingen springt auf Rang sechs

Durch einen 95:70-Erfolg über den direkten Konkurrenten Sparta gelang Heffingen der Sprung auf Rang sechs der Total League, welcher bekanntlich zur Teilnahme an der Titelgruppe berechtigen würde. Der Erfolg wurde umso ausgelassener gefeiert, als dass Schmit und Co. durch den deutlichen Erfolg auch den Direktvergleich für sich entscheiden konnten. „Wir haben zwei Mal verloren“, so das ernüchternde Fazit von Spartas Philippe Arendt, nachdem Sparta das Hinspiel noch mit 18 Punkten Abstand (93:75) für sich entscheiden konnte.

Schlusslicht Amicale gab durch einen 94:81-Heimerfolg über Doublésieger Etzella die Rote Laterne ab und hält sich seinerseits die Resthoffnungen auf die Titelgruppe am Leben. Hoffnung auf Rang sechs darf man sich weiterhin auch in Fels Hoffnung machen. Beim 92:78-Erfolg in Contern, dem erst zweiten Saisonauswärtssieg der Felser, überragte Profi Willett mit 39 Punkten.

Racing kassierte bei den Musel Pikes die vierte Ligapleite in Serie, derweil die Moselaner ihrerseits ihren Status als aktuell heißestes Team der Total League weiter festiegen: Der 74:64-Erfolg stellt den inzwischen sechsten Ligasieg in Serie dar. Ein Statement im Titelkampf sowie für den weiteren Saisonverlauf setzte Vorjahresfinalist T71: Im Südderby gegen Basket Esch fügten Schumacher und Co. dem Tabellenführer mit 89:82 die erste Heimniederlage der Saison zu.