Während T71 am vierten Spieltag der Total League im Basketball der erste Sieg gelang, behielt Basket Esch seine weiße Weste. Im Derby Heffingen – Arantia überragte ein Luxemburger.

Heffingen siegt im Prestigederby gegen Arantia

David HEINTZ Während T71 am vierten Spieltag der Total League im Basketball der erste Sieg gelang, behielt Basket Esch seine weiße Weste. Im Derby Heffingen – Arantia überragte ein Luxemburger.

Am vierten Spieltag der Total League im Basketball konnte Spitzenreiter Basket Esch seine Tabellenführung bei den Männern durch einen 83:76-Heimerfolg über die Musel Pikes weiter festigen. Clancy Rugg überragte beim Duell mit seinem Ex-Verein und drückte der Partie mit 32 Punkten seinen Stempel auf. Basket Esch bleibt somit das einzige noch ungeschlagene Team der Total League.

Während Basket Esch seine Erfolgsserie weiter ausbaute, gelang Titelmitfavorit T71 am vierten Spieltag endlich der erste Saisonsieg in der Meisterschaft. Das im noch jungen Saisonverlauf bereits arg vom Verletzungspech gebeutelte Team von Coach Ken Diederich setze sich beim Comeback von Kapitän Schumacher mit 106:77 in Steinsel durch. Mit 17 Punkten feierte Schumacher ein starkes Comeback nach seiner Syndesmoseband-Operation, Topscorer der Partie war Düdelingens Profispieler Dority mit 30 Zählern.



Stephens und Schmit als Leader



Heffingen zeigte drei Tage nach dem Pokalaus gegen Zweitligist Zolver im Derby gegen Arantia die erhoffte Reaktion. Schmit und Co. wiesen den Lokalrivalen Arantia mit 90:78 in die Schranken. Während Stephens mit insgesamt 20 Rebounds vor allem defensiv überragte, avancierte Heffingens Kapitän Schmit mit 30 Punkten offensiv zum Topscorer.

Bereits am Freitag feierte Racing einen 82:74-Erfolg nach Verlängerung in Bartringen. Zum Abschluss des vierten Spieltags empfängt Doubléinhaber Etzella am Sonntag (17.15 Uhr) noch Aufsteiger Contern.