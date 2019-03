In der Basketballmeisterschaft hat sich Heffingen eine gute Ausgangslage im Kampf um den Aufstieg gesichert. Im Abstiegskampf stoppten die Musel Pikes ihre Talfahrt.

Heffingen mit wichtigem Sieg

In der Basketballmeisterschaft hat sich Heffingen eine gute Ausgangslage im Kampf um den Aufstieg gesichert. Im Abstiegskampf stoppten die Musel Pikes ihre Talfahrt.

(DaH/kev) - Bereits zum vierten Mal in dieser Spielzeit trafen Heffingen und Telstar aufeinander. Nachdem sich Heffingen in beiden Duellen der Normalrunde sowie auch im Pokal durchsetzen konnte, schrieb man die Tradition auch in der Auf- und Abstiegsgruppe fort.

Beim knappen 71:68 Erfolg ließen sich die Hausherren auch von einem zwischenzeitlichen 0:15-Lauf nicht beirren, als sie zwischen der 18. und 24. Minuten knappe sieben Minuten ohne Korberfolg blieben. Durch den Erfolg gegen den direkten Konkurrenten baut Heffingen seinen Vorsprung auf Telstar auf nunmehr zwei Siege aus. „Das war ein wichtiger Schritt Richtung Aufstieg, den wir jetzt selbst in der Hand haben“, so Heffingens Coach Angel Aranda Saiz.

Einen wichtigen Erfolg gab es für die Musel Pikes, die ihre Talfahrt nach vier Negativerlebnissen in Folge stoppten. Die Moselaner fügten Contern die dritte Saisonniederlage (Pokal inklusive) zu. Beim 99:58 war Profispieler McConico der überragende Mann. Er erzielte 35 Zähler und schnappte sich 15 Rebounds.

Im Duell zweier abstiegsbedrohten Teams trafen Kordall und Résidence aufeinander. Die Steelers setzten sich mit 82:74 durch und zogen in der Tabelle mit den Walferdingern gleich.

Zolver setzte sich vor heimischer Kulisse mit 103:100 gegen Arantia durch und wahrt somit seine Aufstiegschancen.



In der Titelgruppe belegt T71 nun den dritten Rang. Dank des 93:84-Sieges in Steinsel zogen Schumacher und Co. in der Tabelle am punktgleichen Gegner vorbei.

Etzella kam in Bartringen noch mal mit einem blauen Auge davon. Der Leader musste beim Tabellensechsten Schwerstarbeit verrichten und konnte sich erst nach Verlängerung behaupten (111:107).



Am Sonntag empfängt Basket Esch den hauptstädtischen Racing. Die Partie beginnt um 17.30 Uhr.