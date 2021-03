HC Berchem: Auf Trainersuche

Alexandre Scheubel wird den Berchemer Handballclub am Saisonende verlassen. Für Präsident Luc Sinner ist es eine logische, aber auch schmerzliche Entscheidung.

Wohin der Weg des HC Berchem in dieser Saison führt, ist vor Beginn der Titelgruppe noch ungewiss. In der Meisterschaft und im Pokal hat der Club noch die Möglichkeit, einen Titel zu holen, wobei der Weg in der Coupe de Luxembourg weitaus weniger steinig ist. Diese Herausforderung wartet noch bis zum Saisonende auf Alexandre Scheubel, ehe der Franzose den Verein verlassen wird.

Die Meldung, die der HC Berchem am vergangenen Samstag veröffentlichte, war auf den ersten Blick schon etwas überraschend ...