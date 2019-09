Der HB Düdelingen hat die passende Antwort gegeben. Nach der schwachen Vorstellung zum Auftakt gegen die Red Boys, konnten die Düdelinger nun am zweiten Spieltag mit 24:22 gegen Berchem den ersten Saisonsieg feiern.

HBD zeigt Reaktion

Marc SCARPELLINI Der HB Düdelingen hat die passende Antwort gegeben. Nach der schwachen Vorstellung zum Auftakt gegen die Red Boys, konnten die Düdelinger nun am zweiten Spieltag mit 24:22 gegen Berchem den ersten Saisonsieg feiern.

Es war aber ein hartes Stück Arbeit. In einer sehr zerfahrenen Partie mit wenigen spielerischen Höhepunkten setzte sich der HBD am Ende wohl verdient durch. Düdelingen leistete sich in den entscheidenden Phasen der Begegnung weniger Fehler und ließ sich auch nicht von einem kurzzeitigen Rückstand in der Schlussphase aus der Bahn werfen.



Während der HBD in der ersten Halbzeit mit maximal drei Treffern in Führung lag, kämpfte sich Berchem mit zunehmender Dauer immer besser in die Partie. Die Gäste waren nach der Pause über weite Strecken die bessere Mannschaft und es hatte den Anschein als könnte sich das Spiel nach der ersten Berchemer Führung in der 41.' in Richtung der Roeserbanner wenden. Doch Düdelingen agierte in der Schlussphase abgeklärter und ließ sich vor allem durch nichts aus der Ruhe bringen. So sorgte Ervacanin mit den beiden letzten HBD-Treffern für den Sieg.

Esch, Red Boys und Käerjeng siegen

In den übrigen drei Begegnungen wurde die Hierarchie gewahrt. Wie erwartet konnte der Leader nach dem ersten Spieltag, Diekirch, in Esch diese Position nicht verteidigen und unterlag gegen den Meister am Ende mit 23:35. Bereits zur Pause lagen die Escher komfortabel mit 18:10 vorne und hatten für die Vorentscheidung gesorgt.

Neuer Tabellenführer sind die Red Boys. In Petingen setzten sich die Differdinger mit 36:18 durch. Nur zu Beginn der Partie wurde das Team des neuen Trainers Sylvain Brosse gefordert. Danach legten die Red Boys einen Zahn zu und kamen völlig ungefährdet zum zweiten Saisonsieg.

Die ersten zwei Punkte in dieser Saison feierte Käerjeng beim 37:27-Sieg in Schifflingen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase (5:5) zog Käerjeng bis zur Pause auf 20:11 davon und hatte damit bereits für die Entscheidung gesorgt.