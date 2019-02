Am Sonntag kommt es im Finale des Handballpokals der Männer zum Duell zwischen dem HB Düdelingen und dem HB Esch.

HBD trifft im Finale auf Esch

Am Sonntag kommt es im Finale des Handballpokals der Männer zum Duell zwischen dem HB Düdelingen und dem HB Esch.

(dat/Lus) - HBD gegen HB Esch: Diese beiden Teams treffen am Sonntag im Pokalendspiel aufeinander. Esch setzte sich am Mittwochabend mit 28:25 gegen Titelverteidiger HC Berchem durch.



Das erste Halbfinale wurde in der letzten Sekunde durch einen Siebenmeter entschieden: Tommy Wirtz verwandelte zum 31:30 für den HB Düdelingen und schaltete damit HB Käerjeng aus. Francesco Volpi erhielt kurz zuvor wegen einem Foul an Jimmy Hoffmann die Rote Karte.

Die Düdelinger lagen zur Halbzeit mit 12:14 im Rückstand. Zu stark schien die individuelle Klasse des HB Käerjeng, der durch Radojevic, Volpi und Temelkov glänzte, aber am Ende doch mit leeren Händen dastand. Doch mit Kollektivgeist und Willen kämpfte sich der HBD in den letzten zehn Minuten zurück. Dort überschlugen sich die Ereignisse: Murera glich zum 29:29 aus, Tironzelli brachte Käerjeng abermals in Führung. Wirtz, der exlusiv bei Siebenmetern zur Ausführung schritt, behielt die Nerven und setzte die beiden letzten Strafwürfe in die Maschen. Damit verwandelte er fünf von fünf Strafwürfen. Vier Sekunden zuvor hatte Käerjengs Volpi nach einer Attacke an Hoffmann Rot gesehen.