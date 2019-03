Die Titelgruppe in der Handballmeisterschaft beginnt für den HB Düdelingen mit einem umkämpften Sieg gegen den HB Käerjeng.

HBD startet mit Sieg

David THINNES

Die Entscheidung in Bascharage fiel fast mit der Schlusssirene: HBD-Kapitän Wirtz setzte den Ball zum 30:29 gegen Käerjeng an Torhüter Michels vorbei. Es war ein umkämpfter, aber durchaus verdienter Sieg.



Der HB Käerjeng führte zeitweise mit fünf Toren und brachte den Vorsprung nicht zum ersten Mal in dieser Saison nicht über die Zeit. Die Gäste, die auf den langzeitverletzten Mauruschatt verzichten mussten, lagen in der 13.' zum ersten Mal in Führung (15:14).

In der zweiten Halbzeit schaffte es kein Team, sich entscheidend abzusetzen. Die Hektik nahm zu. Beide Mannschaften waren sich der Wichtigkeit dieser Begegnung bewusst. Das bessere Ende hatte dann der HB Düdelingen mit dem Last-Minute-Tor. Bester Torschütze bei den Düdelingern war Szyczkow mit acht Toren.

Der HB Esch hatte wie erwartet keine Probleme mit Diekirch und setzte sich mit 40:24 durch. Am Freitagabend hatte sich Red Boys Differdingen mit 35:22 gegen Berchem durchgesetzt.