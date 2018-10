Mit einem Ausrufezeichen in eigener Halle haben sich die Düdelinger Handballer für die dritte Runde des Challenge-Cups qualifiziert. Im EHF-Cup blieb Käerjeng derweil ohne echte Chance.

HBD mit Kantersieg, Käerjeng scheidet aus

(LuS/ms). Der HBD erreicht nach einem 41:13-Erfolg im Rückspiel im Centre Hartmann mühelos die nächste Runde, nachdem sich das Team von Coach Malesevic am Samstag noch schwer tat und lediglich mit 32:25 gewann.

Nach anfänglichem Stotterstart kam das Düdelinger Spiel nach zehn Minuten ins Rollen. Mit deutlicher Körpersprache und einer aggressiven Abwehr gelang es dem HBD, sich nach 20 Minuten mit 12:4 deutlich abzusetzen. Zur Halbzeit stand ein komfortabler 19:7-Vorsprung Der HBD baute seinen Vorsprung im zweiten Durchgang kontinuierlich aus und war zu jeder Zeit Herr der Lage. Zeitweise glich die Darbietung der Düdelinger einer Vorführung, doch Telavi war an diesem Tag auch nicht konkurrenzfähig. 29 Tore betrug der temporäre Vorteil in der 54.'.

Die zweite Reihe des HBD nutzte die Gelegenheit, sich zu zeigen auf beeindruckende Weise und bewies enorme Abschlussstärke. Die junge Garde begeisterte mit teilweise sehr schönen Spielzügen und zahlte das Vertrauen des Trainers mit herrlichen Toren zurück. Der nächste Gegner des HBD in der dritten Runde des Challenge-Cups ist das russische Team von Zenit St. Petersburg. Die Spiele sind für November terminiert.

Käerjeng glaubt ans Weiterkommen

Der HB Käerjeng ist derweil in der zweiten Runde des EHF-Cups ausgeschieden. Sechs Tage nach der 29:33-Hinspielniederlage zu Hause unterlag Käerjeng auch im Rückspiel bei Achilles Bocholt mit 41:35. Die Belgier sind vollkommen verdient eine Runde weiter, denn am Ende war es die beeindruckende Offensive von Bocholt die ausschlaggebend war.

Dies spricht natürlich auch nicht für die Deckungsarbeit des luxemburgischen Meisters. Wenn man auf diesem Niveau 41 Gegentreffer kassiert, dann ist an ein Weiterkommen natürlich nicht zu denken. Die Käerjenger bekamen in der gesamten Partie kein Zugriff auf ihren Gegner in der Deckung und auch bei den Torhütern war der Unterschied zu bemerken. Während Alberts bei Bocholt mehr als ein Dutzend teils sehr wichtige Bälle parierte, war auf der Gegenseite fast jeder Wurf ein Treffer.

Dabei hatte Käerjeng bis zur 42.' beim Stand von 28:28 immer noch alle Chancen, doch wie im Hinspiel konnte man in der Schlussphase nicht mehr zulegen. Während Bocholt das Tempo weiter hoch hielt, schied der HB Käerjeng am Ende chancenlos aus.