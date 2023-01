Ein ehemaliger Spieler der Düdelinger wird die Frauenmannschaft als Trainer übernehmen.

Handball

HBD hat Nachfolger von Hoffmann gefunden

Kurz vor dem Jahreswechsel war bekannt geworden, dass Erny Hoffmann nicht mehr Trainer der Düdelinger Handballfrauen ist. Mit dem Rücktritt wolle der Coach, der seit Oktober 2020 im Amt war, der Mannschaft einen neuen Impuls verleihen, hieß es damals.

Nun steht auch fest, wer den Tabellenzweiten der Axa League fortan trainieren soll: Yannick Archer übernimmt den Trainerposten. Der 46-jährige Franzose ist in Düdelingen kein Unbekannter. Archer spielte sowohl für den HBD (2003 bis 2006) als dass er die Mannschaft auch trainierte und 2012 zum Gewinn des Meistertitels führte.

Frauentrainer in Frankreich

In den vergangenen vier Jahren coachte Archer das Frauenteam von Montigny-lès-Metz, welches er gar bis in die französische N1 führte. Im Oktober vergangenen Jahres war er von seinem Posten zurückgetreten. Archer übernimmt in Düdelingen ab dem 16. Januar. Bis dahin wird Co-Trainerin Fiona Carrara das Team betreuen.

