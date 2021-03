HB Mersch will kein Überraschungsteam bleiben

Aufsteiger Mersch will sich unter den besten Handballteams etablieren. In der Titelgruppe hat die Mannschaft nichts zu verlieren.

Für den HB Mersch läuft die Saison bislang sportlich mehr als nur zufriedenstellend. Der Neuling hat auf Anhieb den Sprung in die Titelgruppe geschafft und darf sich dort mit den Topteams der Axa League messen. Dies soll jedoch keine einmalige Angelegenheit sein, denn Mersch will sich dauerhaft mit den Großen im nationalen Handball messen. Am dritten Spieltag der Titelgruppe steht am Samstag das Gastspiel in Düdelingen (20.15 Uhr) auf dem Programm.

Spätestens nach dem knappen 27:26-Sieg in der Normalrunde gegen Standard durfte man sich beim Aufsteiger berechtigte Hoffnungen auf den Sprung unter die besten Sechs machen ...