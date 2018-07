Am Dienstagmorgen fand in Wien die Auslosung der Europapokal-Wettbewerbe für die kommende Saison statt. Vier Luxemburger Vereine wissen nun, gegen wen sie antreten müssen.

HB Käerjeng trifft auf serbischen Pokalsieger

David THINNES Am Dienstagmorgen fand in Wien die Auslosung der Europapokal-Wettbewerbe für die kommende Saison statt. Vier Luxemburger Vereine wissen nun, gegen wen sie antreten müssen.

Mit dem Meistertitel hatte sich das Männerteam des HB Käerjeng das Recht erspielt, in der kommenden Saison im EHF-Pokal anzutreten. In der ersten Runde trifft der Club auf den serbischen Pokalsieger RK Zeleznicar 1949 Nis. Das Hinspiel in Serbien findet am Wochenende des 1./2. September statt, das Rückspiel dann am 8./9. September in Käerjeng. Im Falle eines Erfolges bekommt es der luxemburgische Meister mit Achilles Bocholt (B) zu tun.



🤾‍♂️ Men's EHF Cup final Round 1 draw results#savethedate 1/2 September - 1st leg, 8/9 September - 2nd leg 😉 pic.twitter.com/pQgpdV9ADw — EHF (@EHF) July 17, 2018

Zwei Männerteams sind noch im Challenge-Cup vertreten. Für den HB Düdelingen geht es in der zweiten Runde zuerst im Centre René Hartmann (6./7. Oktober) gegen Imedi Telavi aus Georgien, während das Rückspiel am 13./14. Oktober geplant ist.



Berchem tritt sofort in der dritten Runde an, die Mitte und Ende November ausgetragen wird. Hier wird der Gegner zwischen Parnassos Strovolou (CYP) und Estudiantes (B) ermittelt. Red Boys Differdingen hatte bekanntlich Ende Juni mitgeteilt, dass der Verein auf die Europapokalteilnahme verzichten würde.

Bei den Frauen bekommt es HB Käerjeng in der ersten Runde des EHF-Cups mit BNTU Belaz Minsk Region aus Weißrussland zu tun. Zuerst spielt der luxemburgische Meister in Minsk (8./9. September) und am darauffolgenden Wochenende in Käerjeng.