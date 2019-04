Mit einem souveränen Sieg in Düdelingen hat sich Käerjeng seine geringen Chancen auf den Titel aufrechterhalten. Der HB Esch ließ in Diekirch nichts anbrennen.

HB Käerjeng bleibt im Meisterrennen

David THINNES Mit einem souveränen Sieg in Düdelingen hat sich Käerjeng seine geringen Chancen auf den Titel aufrechterhalten. Der HB Esch ließ in Diekirch nichts anbrennen.

Beim HB Düdelingen ist weiterhin der Wurm drin: Am Samstagabend gewann der amtierende Meister HB Käerjeng am sechsten Spieltag der Titelgruppe mit 33:28 im Centre sportif René Hartmann. Nach der desolaten Vorstellung am vergangenen Wochenende gegen die Red Boys war der HBD weiterhin weit von seiner Normalform entfernt.

Der Meister führte zeitweise mit acht Toren. Der Gastgeber vergab zu viele klare Torchancen und kam nur auf vier Tore heran. Zur Pause führten die Gäste mit 18:13. Der HB Düdelingen blieb zu Beginn der zweiten Hälfte dran. Doch Käerjengs Torhüter Auger, der überragend hielt, und weitere ungenutzte Möglichkeiten verhinderten den Umschwung. Käerjeng zog schnell wieder davon und holte einen souveränen Erfolg.

HBD-Trainer Malesevic zerknirscht

"Wir haben uns eine frühe Führung herausgespielt und danach nicht nachgelassen", so Mikel Molitor vom HB Käerjeng, der kommende Saison wieder zu seinem Jugendverein HBD zurückkehrt.

HBD-Coach Nikola Malesevic wirkte zerknirscht: "Am Ende sind es fünf Tore Unterschied. Aber eigentlich wären zehn Tore Unterschied gerechter gewesen."



Esch souverän

Tabellenführer Esch hatte keine Mühe in Diekirch: 33:19 lautete das Resultat aus der Sicht des Pokalsiegers, der in der Tabelle weiterin fünf Punkte Vorsprung auf die Käerjenger hat.



Das Duell zwischen Berchem und Red Boys findet erst am 24. April statt.