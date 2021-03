Die vier Halbfinalisten des Handballpokals stehen fest. Am Dienstag qualifiziert sich der HB Esch für die Runde der letzten Vier.

HB Esch zieht problemlos ins Pokal-Halbfinale ein

Bob HEMMEN Die vier Halbfinalisten des Handballpokals stehen fest. Am Dienstag qualifiziert sich der HB Esch für die Runde der letzten Vier.

Der HB Esch ist seiner Favoritenrolle im letzten Viertelfinale der Coupe de Luxembourg im Handball gerecht geworden. Am Dienstag setzte sich der Titelaspirant zu Hause deutlich mit 32:15 gegen Schifflingen durch.

Die Gastgeber starteten gut in die Partie und lagen bereits zur Halbzeit mit 17:7 in Führung. Vor Esch waren am Wochenende bereits Käerjeng, die Red Boys und Berchem in die Runde der letzten Vier eingezogen. Das Final Four findet vom 28. April bis zum 1. Mai statt.

