Coupe de Luxembourg

HB Esch trifft im Pokalfinale auf die Red Boys

André KLEIN Die Escher Handballer gewinnen ihr Halbfinale gegen Düdelingen und fordern im Endspiel die Red Boys, die sich gegen Berchem durchsetzten.

Am Donnerstag wurden beide Halbfinalbegegnungen der Coupe de Luxembourg in Kirchberg im Gymnase der Coque ausgetragen.

Im ersten Spiel trafen die Handballer des alten und neuen Meisters HB Esch auf die Mannschaft aus Düdelingen. Obwohl der HBD gut in die Partie fand und zu Beginn mit 4:0 in Führung lag, konnten die Escher mit voranschreitender Spieldauer zunehmend die Kontrolle übernehmen. Mit einem anschließenden Lauf von 8:1 Toren stellte der Meister zunächst auf 8:5, ehe man zur Halbzeit mit 18:16 führte.

Tom Krier (Esch/ am Ball.) versucht im Sprung den idealen Abwurfwinkel für den Torabschluss zu finden. Foto: Christian Kemp

Trotzdem gelang es dem HBD im zweiten Durchgang erneut in Führung zu gehen. Das lag auch an einer Roten Karten gegen den Escher Miha Pucnik wegen eines Fouls an Aleksiej Szyczkow sowie einiger Zeitstrafen. Die Rote Karte in der 40.' erteilten die Schiedsrichter nach Gebrauch des neuen VPS (Video Proof System).

Die Escher zeigten sich jedoch nicht geschockt, hatten ihre Nerven nun besser im Griff und siegten am Ende mit 30:27.

Differdingen souverän

Im zweiten Halbfinalspiel des Abends kam es zum Duell zwischen den Red Boys und Berchem. Der Sieger der Begegnung würde am Samstag um 20.15 Uhr im Pokalendspiel auf den Meister treffen, der dort die Chance auf das Doublé hat.



In der ersten Hälfte ließen beide Mannschaften viele Chancen liegen und so stand es nach 28 Minuten 14:14. In den letzten zwei Minuten vor dem Seitenwechsel gelangen den Red Boys dann doch noch vier Treffer, so dass sie mit einer komfortablen 18:14-Führung in die Kabine gingen.

Während des gesamten zweiten Durchgang agierten die Differdinger souverän und konnten Berchem immer mit mindestens drei Treffern auf Abstand halten. Am Ende siegten die Red Boys mit fünf Toren Vorsprung mit 37:32 und haben jetzt die Chance sich mit dem Poklagewinn für die verpasste Meisterschaft bei den Eschern zu revanchieren.













