Der HB Esch kennt seinen Gegner in der ersten Qualifikationsrunde zur European League: Es geht gegen Pfadi Winterthur.

HB Esch trifft auf Schweizer Team

Joe GEIMER Der HB Esch kennt seinen Gegner in der ersten Qualifikationsrunde zur European League: Es geht gegen Pfadi Winterthur.

RK Dubrava (CRO), Bidasoa Irun (E), Benfica (P), RK Trimo Trebnje (SLO) und Pfadi Winterthur (CH). Das waren die möglichen Gegner des HB Esch in der ersten Qualifikationsrunde der European League. Die Auslosung fand am Dienstmorgen in Wien statt und ergab, dass Luxemburgs amtierender Landesmeister und Pokalsieger gegen Pfadi Winterhtur antreten muss.

Das Hinspiel findet am 29./30. August zunächst in der Schweiz statt, während das Rückspiel eine Woche später über die Bühne geht.

Tom Krier: Schicksalsschlag und Hoffnung Handballspieler Tom Krier spricht über seine aktuelle Situation während der Corona-Pandemie. Er erzählt aber auch vom Tod seines Vaters.

Für die European League haben insgesamt 51 Mannschaften gemeldet. Nur 24 Teams werden allerdings die Gruppenphase erreichen. Zwölf Mannschaften sind schon gesetzt, die anderen zwölf Plätze werden in zwei Qualifikationsrunden ermittelt.

In Luxemburg war die vergangene Handball-Saison bekanntlich im April wegen der Corona-Pandemie nicht mehr fortgesetzt worden. Der HB Esch, bei dem Trainer André Gulbicki seinen Vertrag verlängert hat, wurde daraufhin bei den Männern zum Meister erklärt.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.