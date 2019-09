Mit zwei deutlichen Siegen hat sich der HB Esch in die zweite Qualifikationsrunde des EHF-Cups gespielt.

HB Esch souverän in Runde zwei

David THINNES

38:16 und 42:22: So lauteten die beiden Ergebnisse zugunsten des HB Esch in der ersten Qualifikationsrunde des EHF-Cups gegen die Georgier aus Batumi.

Bereits nach einigen Minuten im ersten Spiel am Samstag wurde deutlich, dass der luxemburgische Doublégewinner keine Mühe mit dem Gegner haben würde.

Die beiden Spiele in Esch hatten eher Trainings- als Wettkampfcharakter. Nach dem Einzug in die zweite Qualifikationsrunde blickt Coach André Gulbicki bereits auf die zweite Runde: „Die Polen aus Pulawy sind eine ganz starke Mannschaft, die mit zahlreichen Spielern gespickt ist, die in europäischen Spitzenclubs ihr Format nachgewiesen haben.“ Der HB Esch gastiert am 5. Oktober in Polen und hat eine Woche später in Esch Heimrecht.