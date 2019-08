Der HB Esch hat im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde des EHF-Cups keinerlei Probleme gehabt. Batumi aus Georgien wurde mit 38:16 bezwungen.

HB Esch lässt Batumi keine Chance

(LuS) - HB Esch hatte von Beginn an leichtes Spiel im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde des EHF-Cups und drückte der Partie mit schnellen Aktionen und einer stabilen Abwehr den Stempel auf. Gegen die Georgier von Batumi führten Bock und Co. bereits zur Habzeit mit 17:5.

Die Begegnung, die einem Trainingsspiel ähnelte, war so schon zur Halbzeit entschieden. Zwar ließ der luxemburgische Doublésieger zu Beginn der zweiten Halbzeit die Konzentration und Abschlusssicherheit etwas vermissen, doch nach dieser Phase sorgten vor allem die jungen Spieler für schöne Tore und einen am Ende äußerst verdienten 38:16-Erfolg.

Bei Esch waren Barkow und Neuzugang Petiot mit je sieben Toren beste Schützen. Werdel traf sechs Mal. Besonders dürfte Trainer André Gulbicki die starke Vorstellung von Youngster Kirsch gefreut haben, der den georgischen Torwart vier Mal überwand.

Der Partie wohnten lediglich knapp 100 Zuschauer bei. Das Rückspiel findet am Sonntag an gleicher Stelle in Lallingen statt. Der Anwurf erfolgt um 18 Uhr.