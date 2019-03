Am zweiten Spieltag in der Titelgruppe konnten im Handball der HB Esch und der HB Käerjeng wichtige Siege feiern.

HB Esch gibt sich keine Blöße

(ms) - Im Rematch des Pokalendspiels hatte der HB Esch beim HB Düdelingen erneut das bessere Ende für sich. Am Ende setzte sich Esch mit 34:29 durch und verteidigte seine Tabellenführung.



Der Fusionsverein dominierte das Geschehen von Beginn an und lag phasenweise mit neun Treffern in Führung. Dem HBD unterliefen während der gesamten Partie zu viele technische Fehler und so war zu keinem Zeitpunkt an ein positives Resultat zu denken. Bei Esch, das im Kollektiv überzeugte, war Barkow mit neun Treffern der beste Torschützte.



Im zweiten Spitzenspiel konnte der HB Käerjeng seinen Negativlauf stoppen. In einer spannenden Partie erzielte Hummel fünf Sekunden vor Schluss den Siegtreffer zum 31:30. Dabei bestimmte Berchem über weite Strecken das Geschehen.



Das Team aus dem Roeserbann konnte seinen Vorsprung in der zweiten Hälfte jedoch nicht verwalten und steht am Ende mit leeren Händen da. Überragender Akteur bei den Gästen war Radojevic mit elf Treffern.