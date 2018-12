Der HB Esch bleibt Leader in der höchsten Spielklasse im Handball. Im Spitzenspiel gegen Berchem setzten sich die Escher souverän mit 31:22 durch.

HB Esch gibt klar den Ton an

(ms) - Am elften Spieltag hatte der HB Esch keine Mühe sich gegen den HC Berchem mit 31:22 durchzusetzen. In einem einseitigen Spitzenspiel war der Leader in allen Bereichen überlegen und feierte einen Sieg der zu keinem Zeitpunkt in Gefahr geriet.



Von Beginn an war das Team von Trainer André Gulbicki die bessere Mannschaft und gab an beiden Enden des Feldes den Ton an. Berchem hatte seine beste Phase direkt nach Wiederbeginn der zweiten Hälfte, als man drei Treffer in Serie warf. Mehr als ein Strohfeuer war dies jedoch nicht.



Esch kontrollierte die Partie ganz schnell wieder nach Belieben und baute den Vorsprung mit einer ganz souveränen Vorstellung aus. Bestnoten verdienten sich Muller und Milosevic im Tor. Die Gäste waren nie in der Lage im Angriff auf Touren zu kommen und so kann man mit 22 erzielten Treffern keine Spitzenpartie gewinnen.

Der HB Düdelingen setzte sich am Ende souverän mit 33:25 gegen Diekirch durch, wurde aber über weite Strecken richtig gefordert. Zur Pause lagen die Gäste sogar mit 16:14 in Führung. Weniger Mühe hatten die Red Boys: In Petingen gewannen die Differdinger am Ende mit 36:21 durch.