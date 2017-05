(DW) - Der HB Esch hat einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden. Nachdem der Deutsche Holger Schneider mitteilte, dass er den Verein aus persönlichen Gründen verlassen würde, tritt Markus Burger dessen Nachfolge an.

Burger, ein 52-jähriger Österreicher, stand zuletzt in seinem Heimatland bei Alpla HC Hard unter Vertrag. Mit dem Verein gewann er von 2012 bis 2015 vier Mal in Folge die Meisterschaft in Österreich. Zudem erreichte er 2009 mit St. Gallen das Halbfinale des EHF-Cups.



Der ehemalige deutsche Coach des HB Esch, Werner Klöckner (2011-2013), wird Co-Trainer und übernimmt zudem die zweite Mannschaft sowie das U21-Team.