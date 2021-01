Im Rathaus in Beles beschäftigt man sich mit dem Antrag des HB Bettemburg, der seinen Sitz in die Gemeinde Sassenheim verlegen will.

Sport 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

HB Bettemburg will nach Sassenheim wechseln

Luc EWEN Der Handballclub Bettemburg plant seinen Sitz in die Gemeinde Sassenheim zu verlegen.

Sportlich ging es in der Sassenheimer Ratssitzung am Freitag zu ...