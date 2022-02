Der Handballverein will bei den Heimspielen der Männer und Frauen am Samstag ein Zeichen gegen den Krieg setzten.

HB Beles startet eine besondere Spendenaktion

André KLEIN Der Handballverein will bei den Heimspielen der Männer und Frauen am Samstag ein Zeichen gegen den Krieg setzten.

Der Sport soll unpolitisch sein, so hört man es zumindest immer wieder von allen Seiten. Ob dies wirklich immer der Fall ist, sei mal dahingestellt. Was der Sport aber auf jeden Fall kann, ist, starke Zeichen setzen und Aufmerksamkeit erwecken, dort wo sie benötigt wird.

Genau das haben sich auch die Verantwortlichen des HB Beles im Süd-Westen Luxemburgs gedacht. „Wir alle waren geschockt von den fürchterlichen Ereignissen die sich rund um die Ukraine abspielen und sind betroffen vom Leid der Menschen dort“, sagt Jérôme Ewen, der Präsident des HB Beles.

„Am Donnerstag haben wir uns dann spontan in der WhatsApp-Gruppe unseres Vereines darüber ausgetauscht, ob wir nicht irgendetwas tun könnten, um den Betroffenen zu helfen.“

Jeder Treffer ist Geld wert

Gesagt, getan. Bei den Heimspielen der Herren- und der Damenmannschaften am Samstag am Kannercampus in Belval ab 18 Uhr kommt es zu einer ganz besonderen Aktion.

Für jeden Treffer den eine der beide Mannschaften erzielt, spendet der Verein fünf Euro. Darüber hinaus fließen noch jeweils ein Euro von jedem verkauften Getränk und ein Teil der Einnahmen durch den Ticketverkauf in den Spendentopf mit ein.

Unser Verband agiert unpolitisch, aber wir empfehlen den Vereinen vor Anpfiff eine Schweigeminute einzulegen, wie es in der deutschen Bundesliga auch gemacht wird. Christian Schmitt

Animiert durch spannende Handballspiele erhofft man sich, dass der ein oder andere Zuschauer vielleicht ebenfalls zu einer kleinen Spende bereit ist. Der gesamte Erlös wird im Anschluss an die Spiele an die Caritas übergeben.

Christian Schmitt, administrativer Direktor des Handballverbands, hat auch schon eine konkrete Idee, wie die FLH ihre Anteilnahme ausdrücken kann.

„Unser Verband agiert unpolitisch, aber wir empfehlen den Vereinen vor Anpfiff eine Schweigeminute einzulegen, wie es in der deutschen Bundesliga auch gemacht wird.“

Möglicherweise folgen bald weitere Vereine dem Beispiel des HB Beles und setzten gemeinsam ein starkes Zeichen.

