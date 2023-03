Chelsea hat Borussia Dortmund aus der Champions League gekickt. Auch Benefica Lissabon konnte siegen und den FC Brügge nach Hause schicken.

Benfica demontiert Brügge

Havertz besiegelt Dortmund-Aus in Champions League

Chelsea hat Borussia Dortmund aus der Champions League gekickt. Auch Benefica Lissabon konnte siegen und den FC Brügge nach Hause schicken.

(dpa) - Borussia Dortmund ist im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Der Fußball-Bundesligist verlor am Dienstag das Rückspiel beim FC Chelsea mit 2:0 (0:1). Vor 39 392 Zuschauern an der Stamford Bridge in London besiegelten die Torschützen Raheem Sterling (44.) und Kai Havertz (54./Handelfmeter) das Aus, für die Borussia, die sich nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel Hoffnung auf den ersten Einzug in die Runde der letzten acht Teams seit 2021 und weitere Einnahmen von über zehn Millionen Euro gemacht hatte. Nach der jüngsten Erfolgsserie mit zuletzt zehn Pflichtspielsiegen war es für den BVB die erste Niederlage in diesem Jahr.



Schmidt im Königsklassen-Viertelfinale



Roger Schmidt hat dank einer weiteren Glanzleistung von Benfica Lissabon erstmals das Viertelfinale der Champions League erreicht. Der deutsche Coach setzte sich mit den Portugiesen im Achtelfinal-Rückspiel 5:1 (2:0) gegen den FC Brügge durch und zog damit zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere in die Runde der besten acht Teams Europas ein. Rafa Silva (38. Minute), Gonçalo Ramos (45.+2/57.), João Mário (71./Foulelfmeter) und David Neres (78.) erzielten am Dienstagabend die Tore für Benfica. Bjorn Meijer (87.) gelang im Estádio da Luz der Ehrentreffer für die Gäste. Das Hinspiel in Belgien hatte Schmidts Team mit 2:0 gewonnen.

Portugals Fußball-Rekordmeister bleibt damit in dieser Königsklassen-Saison weiter ungeschlagen. Zudem führt Benfica in der heimischen Liga die Tabelle souverän an. Die Auslosung der Viertelfinal-Spiele der Champions League findet am 17. März statt.

