Exklusiv für Abonnenten Luxemburg war am vergangenen Wochenende in der Olympia-Qualifikation im Einsatz. Das "Luxemburger Wort" war in Kockelscheuer hautnah dabei.

Ein Eishockeyspiel dauert 60 Minuten. Aber für Spieler und Trainer gehört noch mehr hinzu. Das "Luxemburger Wort" war bei der Olympia-Qualifikation in der Kabine. Die schnelle Kontaktsportart zog wieder einmal viele Leute in die Eishalle.

An den Geruch in der Umkleidekabine muss man sich erst einmal gewöhnen. Doch die Nationalspieler sind dies gewohnt, genau so wie die Ansprachen des Trainerteams vor dem Aufwärmen.

75 Minuten vor Spielbeginn versammelt sich die Mannschaft in der Kabine und erhält die letzten Anweisungen, wie zum Beispiel, dass Philippe Lepage gegen Kirgistan im Tor stehen wird. Das "Luxemburger Wort" war vor dem Spiel am Samstag bei der Ansprache dabei und zeigt hier einige ausgewählte Ausschnitte. Neben Headcoach Petr Fical kommt aber auch Assistenztrainer John Bierchen mit Details zu den Auswechslungen und spezifischen Anweisungen zu Wort ...