Es war ein kurzes Intermezzo: Rich Energy ist nicht mehr Namenssponsor des US-amerikanischen Formel-1-Rennstalls Haas, nachdem der Firmeneigentümer öffentlich gegen das Team geschossen hatte.

Hauptsponsor verlässt Formel-1-Team

(sid) - Der US-amerikanische Formel-1-Rennstall Haas und Namenssponsor Rich Energy haben sich nach langen Querelen getrennt. Dies gab Haas kurze Zeit nach dem erneut enttäuschenden Abschneiden beim Grand Prix von Italien in Monza bekannt. Der britische Energy-Drink-Hersteller war erst zu Saisonbeginn eingestiegen, der Rennstall firmierte seitdem als Rich Energy Haas F1 Team.

"Haas F1 Team und Rich Energy sind in aller Freundschaft übereingekommen, ihre Partnerschaft mit sofortiger Wirkung zu beenden", hieß es in einer Mitteilung des Rennstalls.

Der exzentrische Rich-Energy-Chef William Storey hatte für Aufsehen gesorgt, als er rund um das Grand-Prix-Wochenende in Silverstone Mitte Juli mehrfach via Twitter gegen das Haas-Team schoss und die Partnerschaft für beendet erklärte. Die Lage blieb danach unklar, Teamchef Günther Steiner hatte eine Entscheidung bis zum Rennen in Singapur (22. September) angekündigt.

Haas, im Vorjahr noch Fünfter der Teamwertung, hat in der laufenden Saison enttäuscht. Die Piloten Kevin Magnussen (DK) und Romain Grosjean (F) liegen nur auf Platz 16 und 17 der Fahrerwertung.