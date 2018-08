Ein alter Bekannter trägt kommende Saison erneut das Sparta-Trikot. Rashad Hassan kehrt nach Luxemburg zurück und verstärkt die Mannschaft aus Bartringen.

Hassan kehrt zu Sparta zurück

Joe GEIMER Ein alter Bekannter trägt kommende Saison erneut das Sparta-Trikot. Rashad Hassan kehrt nach Luxemburg zurück und verstärkt die Mannschaft aus Bartringen.

In Bartringen setzt man im Hinblick auf die kommende Saison in der Total League auf einen alten Bekannten: Rashad Hassan kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 28-jährige US-Amerikaner spielte bereits in der Spielzeit 2015/16 für den Luxemburger Traditionsclub und hinterließ damals mit durchschnittlich 21 Punkten und 13 Rebounds einen straken Eindruck. Vor allem unter dem Korb fühlt sich der 2,03 m große Center wohl. Zuletzt spielte Hassan in Australien und kam dort im Schnitt auf 18 Punkte und sieben Rebounds.



Die Sparta-Verantwortlichen um den neuen Trainer Jason Price hoffen, in Hassan eine gute Ergänzung zu Jeremiah Gray gefunden zu haben. Der 1,93 m große Guard ist ebenfalls ein Neuzugang.



Derweilen hat auch Düdelingen seine Kaderplanung für die kommende Saison abgeschlossen. Nachdem der Verein aus der Forge du Sud bereits Miles Jackson-Cartwright verpflichtet hatte, steht nun auch fest, wer als zweiter Profispieler im Team von Trainer Pascal Meurs zum Zuge kommen wird. Der 24-jährige Josh Hearlihy ist 2,03 m groß und wird erstmals als Profi spielen. An der Seattle University erzielte der US-Amerikaner 11,2 Punkte im Schnitt, sicherte sich 4,1 Rebounds und war für 2,8 Assists verantwortlich.