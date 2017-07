(jot) - Gilles Muller ist in der Doppelkonkurrenz des Hartplatzturniers von Atlanta (USA) ausgeschieden. In der ersten Runde unterlag der Linkshänder zusammen mit dem Franzosen Hugo Nys dem Duo Santiago Gonzales/Scott Lipsky (MEX/USA) mit 5:7, 0:6.



In der zweiten Runde des Einzels wird sich der an drei gesetzte "Mulles" (Weltranglistenposition: 22), der in der ersten Runde ein Freilos genoss, mit dem Qualifikanten Quentin Halys (134) messen. Es wird das erste Duell mit dem 20-jährigen Franzosen auf der ATP-Tour sein.