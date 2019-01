Ob auf der matschigen Radsportpiste oder auf dem griffigen Hallenboden: Die Luxemburger Athleten haben am Wochenende einmal mehr ihr Können unter Beweis gestellt.

Harte Zweikämpfe und tiefes Geläuf

(DH/jan) - Mit dem Cyclocross in Hesperingen, dem Regio-Meeting der Leichtathleten in der Coque und dem Gastspiel der US-Handballer war am Wochenende in der Luxemburger Sportwelt einiges los. Wir haben die besten Bilder.

21 Die Luxemburger Radsportler nutzen den Cyclocross in Hesperingen als Generalprobe für die anstehenden Landesmeisterschaften. Foto: Serge Waldbillig

um weitere Bilder zu sehen. Die Luxemburger Radsportler nutzen den Cyclocross in Hesperingen als Generalprobe für die anstehenden Landesmeisterschaften. Foto: Serge Waldbillig Unter anderem mit dabei: Elise Maes. Foto: Serge Waldbillig Mika Lamesch. Foto: Serge Waldbillig Lex Reichling. Foto: Serge Waldbillig Sören Nissen. Foto: Serge Waldbillig Raphaël Kockelmann. Foto: Serge Waldbillig Vincent Dias Dos Santos krönt sich nach einem harten Rennen zum Sieger. Foto: Serge Waldbillig In der Total League muss sich Résidence gegen Sparta Bartringen geschlagen geben. Hier kämpfen Walferdingens Mark Alstork und Nicolas Hittelet (l.) um den Ball. Foto: Ben Majerus Dean Gindt und sein Team spielen stark auf. Foto: Ben Majerus Kevin Moura (Résidence, r.) gegen Tom Schomer. Foto: Ben Majerus Im Heimspiel gegen die Musel Pikes (mit Jean Kox, l.) lassen Clancy Rugg und Basket Esch nichts anbrennen. Foto: Michel Dell'Aiera Die beiden führen harte Zweikämpfe. Foto: Michel Dell'Aiera Die Gäste kommen nicht oft genug unter den Korb. Foto: Michel Dell'Aiera Beim Regio-Meeting der Leichtathleten befinden sich einige Athleten bereits in guter Form. Hier zeigt David Mbang Springer sein Können. Foto: kuva Auch Chloé Schmidt ist dabei. Foto: kuva Ebenfalls in der Coque zu Gast: Fanny Arendt. Foto: kuva Anaïs Bauer. Foto: kuva Bliss Cibangol. Foto: kuva Die Handballmänner um Ben Weyer haben mit den Testspielgegnern aus den USA kaum Probleme. Foto: Fernand Konnen Torwart Mikel Molitor kann sich ein ums andere Mal auszeichnen. Foto: Fernand Konnen Auch Yann Hoffmann (r.) lässt sich nicht aufhalten. Foto: Fernand Konnen