(bob) - Seit Jahrzehnten reisen die Harlem Globetrotters um die Welt und begeistern Basketballfans. Das Team aus den USA hat sich mit dem besonderen Humor, den Slapstick-Einlagen, aber auch mit dem nötigen Können einen Namen gemacht.

Derzeit reisen die Basketballer wieder durch die Heimat und präsentieren ihre besondere Show. Mit dabei ist ein Neuzugang. Jahmani Swanson ist nur 1,35 m groß. Kaum vorstellbar, dass der kleinwüchsige Dribbelkünstler mit den großgewachsenen Athleten mithalten kann, doch die Harlem Globetrotters ermöglichen es ihm.

Swanson ist durch Videos bekannt geworden, in denen er unter anderem den Schauspieler Jamie Foxx besiegte. "In jeder Stadt fragen sich die Menschen: Wer ist dieser Typ und was kann er? Doch wenn ich dann dribble und Körbe erziele, interessieren sie sich immer mehr für mich", erklärt der Basketballer, der 22 Zentimeter kleiner ist, als der bis dato kleinste Spieler des Teams.

Trotz seiner Größe entdeckte Swanson schnell die Liebe zum Sport. Mit acht Jahren meldete ihn seine Mutter bei Turnieren an: "Ich sagte den Kindern, sie sollen ihn behandeln wie jeden anderen", erinnert sie sich.

Nun hat es der 32-Jährige ins weltberühmte Team geschafft und wird sicherlich dafür sorgen, dass einige Tickets mehr verkauft werden als üblich. Dies könnte auch im kommenden Jahr in Luxemburg der Fall sein, denn dann wird der 1,35 m wohl dabei sein, wenn die Mannschaft am 2. März im Centre Atert in Bartringen zu Besuch ist.