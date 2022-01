Die Entscheidung im nationalen Handballpokal fällt nicht im März. Wegen der Pandemie will die FLH noch etwas warten.

Neue Termine

Handballverband verschiebt das Final Four

Der Handballverband reagiert auf die Corona-Situation und verschiebt die letzten Pokalspiele. Demnach wird das Final Four von Ende März auf Mitte Mai verlegt. Während die Halbfinals bei Frauen und Männern am 19. und 20. Mai stattfinden, werden die Endspiele am 21. und 22. Mai ausgetragen.

Das neue Programm

Männer - Halbfinale

Am Donnerstag, dem 19. Mai:

18.30 Uhr: Düdelingen - Käerjeng/Esch

(Das Spiel zwischen Käerjeng und Esch findet am Mittwoch, dem 23. Februar, um 20.30 Uhr statt)

20.45 Uhr: Berchem - Red Boys

Finale am Samstag, dem 21. Mai, um 20.15 Uhr



Frauen - Halbfinale

Am Freitag, dem 20. Mai:

18.30 Uhr: Diekirch/Düdelingen - Redingen (+3)

(Das Spiel zwischen Diekirch und Düdelingen findet am Sonntag, dem 20. Februar, um 19.15 Uhr statt)

20.45 Uhr: Museldall - Käerjeng

Finale am Sonntag, dem 22. Mai, um 18 Uhr

