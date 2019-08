Der nationale Handballverband FLH fordert alle Clubs auf, künftig auf Plastikflaschen zu verzichten. Stattdessen soll man Wasserspender in den Hallen zur Verfügung stellen.

Handballverband sagt Plastikflaschen den Kampf an

Kevin ZENDER Der nationale Handballverband FLH fordert alle Clubs auf, künftig auf Plastikflaschen zu verzichten. Stattdessen soll man Wasserspender in den Hallen zur Verfügung stellen.

Der Luxemburger Handballverband nimmt den Kampf gegen die Nutzung von Plastikflaschen auf. Die FLH fordert daher alle Clubs auf, künftig auf Plastikflaschen zu verzichten.

„Zero Waste“ im Selbsttest: Wie ich dem Müll eine Abfuhr erteile Télécran-Redakteurin Cindy Bleser hat mit „Zero Waste“-Expertin Laura Faust gesprochen, den Unverpackt-Laden „Ouni“ besucht und eine Woche lang versucht, möglichst verpackungsfrei zu leben.

Alleine in der Axa League seien zuletzt bei Frauen und Männern 5.000 Flaschen pro Saison geleert worden, insgesamt waren es bei Handballspielen 10.000, die in der Mülltonne landeten. Die FLH hofft, dass die Clubs von den jeweiligen Gemeinden unterstützt werden und dass man Wasserspender in den Hallen zur Verfügung stellt, sodass alle Spieler, auch jene der Auswärtsteams, ihre Trinkflasche an einem solchen füllen können.