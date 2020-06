HB Käerjeng hat sich die Dienste eines ehemaligen belgischen Nationaltrainers gesichert. Anfang August startet die Mannschaft wieder ins Training.

Handballtrainer Sylla übernimmt Käerjeng

Jan MORAWSKI

Handball-Erstligist Käerjeng hat einen neuen Trainer gefunden. Wie der Club am Freitag mitteilte, wird Yérime Sylla die Verantwortung für die Männermannschaft übernehmen. Er unterschrieb für ein Jahr mit Option auf ein weiteres.

Der 51-jährige Franzose trainierte zuletzt die Nationalmannschaft Kuwaits und war außerdem für mehrere Jahre für die belgische Auswahl zuständig. Für Senegal absolvierte er zu seiner aktiven Zeit 23 Länderspiele.

Sylla tritt in die Fußstapfen von Miodrag Jelicic, der die Käerjenger in der abgebrochenen Saison in die Titelgruppe geführt hatte. Die neue Spielzeit in der Axa League soll voraussichtlich am 5. September beginnen. Das Team startet am 3. August ins Training.

