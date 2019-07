Mit Mannschaften aus Schweden, Norwegen, Lettland und Georgien sind die Luxemburger Clubs auf internationaler Bühne mit Gegnern versorgt.

Handballteams starten in den Europapokal

Jan MORAWSKI Mit Mannschaften aus Schweden, Norwegen, Lettland und Georgien sind die Luxemburger Clubs auf internationaler Bühne mit Gegnern versorgt.

Mit Meister Esch, den Red Boys, Düdelingen sowie den Männern und Frauen von Käerjeng starten fünf luxemburgische Handballvereine im Europapokal 2019/2020. Während die beiden Doublé-Gewinner im EHF-Cup antreten, spielen die anderen Teams im Challenge-Cup.

In der zweiten Runde bei den Männern bekommt es Kärjeng mit dem schwedischen Club Alingsas HK zu tun, während Pokalfinalist HBD auf Tenax Dobele aus Lettland trifft. Differdingen greift als Vizemeister erst in der dritten Challenge-Cup-Runde ein. Die Hinspiele sind für 5. und 6. Oktober, die Rückspiele für 12. und 13. Oktober terminiert.

Im September geht es los

Im qualitativ höhreren EHF-Cup, der schließlich in der Champions League endet, spielen die Escher in der ersten Qualifikationsrunde gegen die Georgier von BSB Batumi. Gegner in der zweiten Runde wäre KS Azoty-Puławy aus Polen. Die Käerjenger Frauen messen sich mit Byasen HE aus Norwegen (zweite Runde gegen Thüringer HC/D).

Die Spiele sollen laut europäischem Verband am 7./8. September (Männer) und 14./15. September (Frauen) stattfinden.

Die Käerjenger Frauen wollen auch im Europapokal jubeln. Foto: Christian Kemp