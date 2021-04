Drei Corona-Fälle im Männerteam der Differdinger sorgen dafür, dass die Partie der Titelgruppe abgesagt werden muss.

Handballspiel zwischen Düdelingen und Red Boys abgesagt

Kevin ZENDER

In der Axa League der Männer sollte es am sechsten Spieltag der Titelgruppe zum Duell zwischen Düdelingen und den Red Boys kommen. Die Partie, die am Samstag ab 20.15 Uhr in Düdelingen über die Bühne gehen sollte, wurde nun jedoch abgesagt.

Der Grund dafür sind drei positive Corona-Tests im Team der Red Boys. Wann die Begegnung nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

