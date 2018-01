(ms) - Am Mittwochabend wurden in der Halbzeit des Länderspiels zwischen Luxemburg und Russland die Halbfinalspiele des Final Four der Loterie Nationale Coupe de Luxembourg im Handball ausgelost. Bei den Männern kommt es zum vorweggenommenen Endspiel zwischen dem HB Käerjeng und Vorjahresfinalist HC Berchem. In der zweiten Partie ist der HB Düdelingen gegen Petingen klar favorisiert.



Bei den Frauen heißt das Spitzenspiel HB Düdelingen gegen HB Käerjeng. Im zweiten Halbfinale trifft Schifflingen auf Diekirch. Ausgetragen wird das Final Four zwischen dem 18. und 22. April im Gymnase der Coque.