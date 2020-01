Im Halbfinale des Handballpokals bekommt es der Titelverteidiger bei den Männern mit Düdelingen zu tun.

Handballpokal: Esch trifft auf Düdelingen

David THINNES Im Halbfinale des Handballpokals bekommt es der Titelverteidiger bei den Männern mit Düdelingen zu tun.

In der Halbzeitpause des WM-Qualifikationsspiels Luxemburg gegen Litauen wurde das Pokalhalbfinale im Handball ausgelost. Bei den Männern bekommt es der Titelverteidiger Esch mit Düdelingen zu tun. Im anderen Duell treffen Berchem und Differdingen aufeinander.

Bei den Frauen ist der Pokalsieger Kaërjeng bereits gegen Diekirch ausgeschieden. Der Chev bekommt es nun im Halbfinale mit Esch zu tun. Im anderen Halbfinale stehen sich Düdelingen und der HB Museldall gegenüber.

Auslosung Final Four

MÄNNER

Berchem– Differdingen

Esch-Düdelingen

Die Spiele finden am 26. Februar in der Coque statt. Das Finale wird am 29. Februar ausgetragen.

FRAUEN

Düdelingen – HB Museldall

Esch – Diekirch

Die Begegnungen finden am 27. Februar in der Coque statt. Das Finale wird am 1. März ausgetragen.