Luxemburgs Handballer haben im Januar beim Qualifikationsturnier zur WM 2021 in Ägypten ein Heimspiel.

Handballnationalteam vor heimischer Kulisse

Joe TURMES Luxemburgs Handballer haben im Januar beim Qualifikationsturnier zur WM 2021 in Ägypten ein Heimspiel.

Die Handballinteressierten können sich freuen: Das Qualifikationsturnier zur WM 2021 in Ägypten findet vor heimischer Kulisse in der Coque statt. Luxemburg trifft in der Gruppe A vom 10. bis zum 12. Januar auf Litauen, Slowakei und die Färöer. Der genaue Spielplan steht noch nicht fest.

Am 16. Januar steht dann das Heimspiel gegen Estland in den Play-off-Begegnungen in der Qualifikation zur EM 2022 in der Slowakei und in Ungarn an. Das Rückspiel ist voraussichtlich am 19. Januar in Estland.

Die FLH-Auswahl spillt innerhalb weniger Tage fünf Begegnungen, da der Novotel-Cup im Volleyball vom 3. bis 5. Januar in der Coque ausgetragen wird. Der Handballverband hat dem Volleyballverband die Sportstätte an jenem Wochenende überlassen.