(jot) - Rückschlag für die Luxemburger Handballnationalmannschaft: Rückraumspieler Yann Hoffmann wird wegen Adduktorenproblemen das "Emerging Nations Championship" (12. bis 18. Juni) in Bulgarien verpassen.



Der 22-Jährige wird trotzdem der Reisedelegation angehören.Die Mannschaft von Trainer Adrian Stot trifft zum Auftakt der Gruppe B am Montag auf Georgien. Am Dienstag geht es gegen Malta, ehe am Mittwoch das Aufeinandertreffen mit Großbritannien ansteht. Nur die beiden ersten Teams jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein.



Der Gewinner des Turniers wird sich für die zweite Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2020 in Österreich, Norwegen und Schweden qualifizieren.