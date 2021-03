Wegen der Corona-Pandemie konnte Tommy Wirtz seine Zeit in der 2. Bundesliga nur selten genießen. Nun kehrt er Richtung Heimat zurück.

Handballer Wirtz verlässt die Rimpar Wölfe

Jan MORAWSKI Wegen der Corona-Pandemie konnte Tommy Wirtz seine Zeit in der 2. Bundesliga nur selten genießen. Nun kehrt er Richtung Heimat zurück.

Handball-Nationalspieler Tommy Wirtz wird nicht länger für die DJK Rimpar Wölfe auf Torejagd gehen. Wie der deutsche Zweitligist am Freitag mitteilte, verlässt der 28-Jährige den Verein nach einem Jahr wieder.

Tommy Wirtz: "Der Wettkampf fehlt mir" Tommy Wirtz liebt seinen Sport wegen der Spannung und des Körperkontakts. Der 28-Jährige gibt zu, dass er abseits des Platzes manchmal etwas faul ist.

„Meine Entscheidung [...] beruht ausschließlich auf persönlichen Gründen. Aufgrund der andauernden Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, konnte ich meinen sportlichen Traum mit dem dazugehörigen Empfinden nicht in vollen Zügen genießen“, wird Wirtz auf der Internetseite zitiert.

Der Luxemburger wolle sich nun eine neue Herausforderung suchen, die näher an seiner Heimat liegt. „Der schnelle Wirtz konnte in der 2. Handball-Bundesliga auf Anhieb Fuß fassen, sodass er den Kader der Wölfe von Beginn an um eine wichtige Option bereichert hatte“, schreibt der Club über den Linksaußen.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.