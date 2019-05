Handballer Weyer: "Wir sind auf einem guten Weg"

Der Berchemer Nationalspieler Ben Weyer glaubt zwei Spieltage vor Schluss an die Europapokalteilnahme seines Clubs.

Berchem hat die vergangenen vier Spiele in der Titelgruppe gewonnen. Für Ben Weyer haben die Roeserbänner diese "schwierige Phase überstanden": "Wir sind jetzt auf einem guten Weg." Der Berchemer Nationalspieler sagt in den Tipps zum vorletzten Spieltag der Titelgruppe, dass "das Team unbedingt in den Europapokal will".



Der 22-jährige Defensivspezialist spielt auch kommende Saison in Berchem, wo er sämtlich Jugendkategorien durchlaufen hat: "Mein Herz hängt an diesem Club, der es mir ermöglicht, eine Leaderposition zu übernehmen ...