Handballer Temelkov: "Ich gebe immer 100 Prozent"

Vladimir Temelkov hat die Lust am Handball auch mit 40 Jahren nicht verloren.

Handballer Vladimir Temelkov beweist in dieser Saison jeden Spieltag, dass sich das Alter nicht unbedingt negativ auf die Leistung auswirkt. Nach den Abgängen von Martin Hummel und Zoran Radojevic ist der Mazedonier mit 40 Jahren der älteste Spieler in Reihen des HB Käerjeng. Trotz des fortgeschrittenen Sportleralters hat Temelkov die Lust an seinem Lieblingssport noch lange nicht verloren.

Dem Rechtsaußen kam es zu keinem Moment in den Sinn, seine Handballschuhe an den Nagel zu hängen ...