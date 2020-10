Joe Schuster kommt in Gummersbach erstmals in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Der 20-Jährige will Handballprofi werden.

Handballer Schuster lebt seinen Traum

„Ich habe einen Fuß in der Tür. Jetzt muss ich sie ganz aufstoßen.“ So blickt Joe Schuster auf seine ersten Einsatzminuten für den VfL Gummersbach (D) in der 2. Handball-Bundesliga zurück. Der 20-Jährige stand beim Heimsieg des Traditionsvereins gegen Fürstenfeldbruck von der 54.' an auf dem Feld. „Als der Trainer mir mitteilte, dass ich mich fertig machen soll, damit ich eingewechselt werden kann, ist mir das Herz kurz in die Hose gerutscht ...