Handballer Schroeder: "Esch mit seinen Waffen schlagen"

Eric Schroeder und der HB Käerjeng wollen sich mit einem Erfolg gegen Meister Esch den Europapokalplatz sichern.

Der HB Käerjeng hat als Tabellenzweiter die beste Position, um sich einen Europapokalplatz zu sichern. Am letzten Spieltag trifft der Meister der vergangenen Saison auf den neuen Titelträger Esch."Wir werden sehr motiviert. Esch hat noch kein Heimspiel verloren in dieser Spielzeit. Ich rechne damit, dass dies am Samstag zum ersten Mal vorkommt", blickt der Käerjenger Eric Schroder in den Tipps zum Abschluss-Wochenende selbstbewusst.

Das Team habe die 47 Gegentore vom vergangenen Wochenende gegen Red Boys "konstruktiv besprochen ...