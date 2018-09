Dany Scholten spielt nicht mehr für die FLH-Auswahl. Dass er nach 96 Partien einen Schlussstrich zieht, ist äußerst überraschend.

Handballer Scholten spielt nicht mehr fürs Nationalteam

Daniel WAMPACH

Handballer Dany Scholten wird nicht mehr für das Luxemburger Nationalteam auflaufen. Das erklärte er am Freitag in einer Mitteilung an die Presse. "Persönlich hätte ich mir einen anderen Abgang gewünscht, aber leider ist das jetzt nicht mehr möglich", so Scholten.

"Das Kapitel Nationalmannschaft ist für mich noch nicht beendet" Dany Scholten ist zurück beim HC Berchem. Im Gespräch gibt der 96-fache Handball-Nationalspieler Auskunft über seine persönlichen Ziele und die Frage, wie es in der Nationalmannschaft weitergehen soll.

Diese Ankündigung des 31-Jährigen, der vor der an diesem Wochenende beginnenden Saison aus Esch nach Berchem wechselte, kommt sehr überraschend. Denn noch in der Freitagsausgabe des "Luxemburger Wort" erklärte Scholten im Interview: "Das Kapitel Nationalmannschaft ist für mich noch nicht beendet. Meine Leistungen müssen stimmen, um für den Lehrgang des Nationalteams im Oktober eingeladen zu werden."

Scholten bestritt 96 Spiele für die FLH-Auswahl. "Ich danke allen meinen Mitspielern, aber auch all den Betreuern rund um die Mannschaft, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre", sagt Scholten. "Ich wünsche der Mannschaft alles Gute für die Zukunft, haltet den Roten Löwen hoch."