Handballer Jacques Tironzelli ragt bei Käerjeng heraus

Der Rückkehrer hat große Fortschritte gemacht und ist der beste Werfer seines Teams. Am Montag feiert der Linkshänder seinen 22. Geburtstag.

In einer Mannschaft, die im Angriff in erster Linie durch ihre Geschlossenheit auftrumpft, ragt Jacques Tironzelli in dieser Saison etwas heraus. Der 21-Jährige hat sich nach seiner Rückkehr zum HB Käerjeng gleich zum besten Werfer der Mannschaft entwickelt.

Die Fortschritte, die der Rückraumspieler in den vergangenen Monaten gemacht hat, sind deutlich erkennbar ...