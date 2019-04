Handballer Hoffmann: "Wir wollen unser wahres Gesicht zeigen"

Der HB Düdelingen und Jimmy Hoffmann treffen am Samstag auf den Leader Esch. Der HBD glaubt an einen Sieg.

Für Jimmy Hoffmann und den HB Düdelingen lief es in den vergangenen Wochen nicht nach Plan. "Wir hatten eine schwierige Phase und spielten vor allem zu Hause sehr schlecht", erklärt der 27-Jährige, der sich aber in den Tipps zum siebten Spieltag der Handball-Titelgruppe einen Sieg seines Teams gegen den Tabellenführer Esch wünscht: "Wir wollen den vierten Platz absichern."

Die Mannschaft um Hoffmann, der noch ein Jahr Kontrakt in Düdelingen hat, will am Samstagabend eine Reaktion zeigen: "Wir haben uns als Team zusammengesetzt, aber auch mit dem Trainer und dem Vorstand ...